Июнь, 12 в 15:23

В результате ракетного удара по Черткову пострадали 22 человека, среди которых есть дети. Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш обнародовал видео с места обстрела.

На записях можно заметить руины домов и куски железа вместо автомобилей. В результате ракетного удара разрушены по меньшей мере четыре пятиэтажных дома.

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– На видео пятиэтажные дома, где во время обстрела четырьмя ракетами находились мирные жители с детьми. Всю ночь на месте происшествия работали ГСЧС, полиция, саперы и другие службы. Работы продолжаются. Я благодарю всех спасателей, кто рискуя собственной жизнью освобождал из-под завалов людей. По факту преступления возбуждено уголовное производство Службой безопасности Украины. Мы не простим, – подчеркнул глава Тернопольской ОВА.

В результате взрыва в Чорткове частично разрушен военный объект и четыре дома. В общей сложности зафиксировано четыре прилета, все ракеты вылетели из акватории Черного моря.