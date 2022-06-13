Июнь, 12 в 21:18

Британская оборонная компания QinetiQ предоставит Украине 10 саперных роботов для разминирования территорий.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

– TALON поедет разминировать Украину. Это саперный робот, который не только определяет место “подарков”, но и обезвреживает их. К началу войны у нас уже было более 12 таких, сейчас QinetiQ погонено еще 10, – написал Белошицкий.

Робот TALON берет на себя до 45 кг и может тянуть груз до 680 кг. В базовом варианте длина 86,4 см, высота 42,7 см, максимальная масса – от 52 до 71 кг.

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Отметим, что с начала широкомасштабного наступления России украинские пиротехники обнаружили более 123 тыс. взрывоопасных предметов. По предварительным оценкам МВД, почти половина территории Украины нуждается в гуманитарном разминировании.

Оккупанты загрязнили неразорванными боеприпасами около 300 тыс. кв. м – половину территории Украины. По оценке Дениса Монастырского, для разминирования этих территорий понадобится от 7 до 10 лет.

Фото: Алексей Белошицкий