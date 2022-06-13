Червень, 12 в 21:18

Британська оборонна компанія QinetiQ надасть Україні 10 саперних роботів для розмінування територій.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

– TALON поїде розмінувати Україну. Це саперний робот, який не тільки визначає місце “подарунків”, а й знешкоджує їх. До початку війни у ​​нас уже було понад 12 таких, зараз QinetiQ піджене ще 10, – написав Білошицький.

Робот TALON бере на себе до 45 кг і може тягнути вантаж до 680 кг. У базовому варіанті довжина 86,4 см, висота 42,7 см, максимальна маса – від 52 до 71 кг.

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Силова установка дозволяє розвивати швидкість до 8,3 км/год і працювати без підзарядки від 2,8 до 4,5 годин, а в режимі очікування – до 7 діб.

Зазначимо, що з початку широкомасштабного наступу Росії українські піротехніки виявили понад 123 тис. вибухонебезпечних предметів. За попередніми оцінками МВС, майже половина території України потребує гуманітарного розмінування.

Окупанти забруднили нерозірваними боєприпасами близько 300 тис. кв. м – половину території України. За оцінкою Дениса Монастирського, для розмінування цих територій знадобиться від 7 до 10 років.

Фото: Олексій Білошицький