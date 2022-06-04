Червень, 04 в 18:35

Внаслідок повномасштабного нападу російської армії заміновано та забруднено нерозірваними боєприпасами близько 300 тис. кв. м – половина території України. На розмінування у таких масштабах потрібно щонайменше 7-10 років, вважає міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За його словами, після початку повномасштабної війни піротехніки уже знешкодили майже 130 тис. боєприпасів, серед яких є майже 2 тис. авіабомб. За останніми даними, обстежено та очищено територію площею майже 30 тис. кв. м.

Зараз дивляться

– Загалом залишаються забрудненими понад 27 млн га нашої землі, включно з окупованою територією. Розмінування триває досить швидкими темпами, але хочу зазначити, що йдеться про оперативне розмінування. Тобто піротехніки пройшлись та подивились, чи немає вибухівки на вулицях, у будинках, прибудинкових територіях. Але залишаються забрудненими певні ділянки. Наприклад, ліси та лісосмуги. Зараз розпочинається сезон літніх прогулянок, де може бути небезпечно. Ми закликаємо бути обережними, – розповів міністр.

За його словами, фахівці створили спеціальний мобільний додаток Розмінування України, де можна переглянути, на яких територіях вже прибрано вибухонебезпечні предмети.

Разом із рятувальниками розмінуванням займаються вибухотехніки Нацполіції. Вони знешкодили понад 85 тис. боєприпасів та 1,5 тонни вибухових речовин. Сапери Нацгвардії лише у Київській області виявили та знешкодили близько 10,5 тис. вибухонебезпечних предметів.