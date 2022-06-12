Украинские защитники авиаударами уничтожили три склада РФ в Херсонской области
В течение суток авиация Воздушных сил на Юге Украины нанесла три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению техники России.
Благодаря усилиям украинских защитников три полевых состава боеприпасов РФ в Херсонской области удалось уничтожить.
В то же время ракетно-артиллерийские и другие подразделения, что принадлежат к ведомству ОК Юг, уничтожили еще танк и пять автомобилей.
Вместе с вражеской техникой личный состав армии РФ сократился на 13 военных.
В настоящее время российские захватчики пытаются сдерживать украинские войска, прибегая к обстрелам позиций и контрбатарейной борьбе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг