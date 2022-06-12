Июнь, 12 в 6:37

В течение суток авиация Воздушных сил на Юге Украины нанесла три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению техники России.

Благодаря усилиям украинских защитников три полевых состава боеприпасов РФ в Херсонской области удалось уничтожить.

В то же время ракетно-артиллерийские и другие подразделения, что принадлежат к ведомству ОК Юг, уничтожили еще танк и пять автомобилей.

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Вместе с вражеской техникой личный состав армии РФ сократился на 13 военных.

В настоящее время российские захватчики пытаются сдерживать украинские войска, прибегая к обстрелам позиций и контрбатарейной борьбе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг