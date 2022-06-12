Українські захисники авіаударами знищили три склади РФ у Херсонській області

Червень, 12 в 6:37

Упродовж доби авіація Повітряних сил на Півдні України завдала трьох авіаційних ударів по складах боєприпасів та скупченню техніки Росії.

Завдяки зусиллям українських захисників три польові склади боєприпасів РФ у Херсонській області вдалося знищити.

Водночас ракетно-артилерійські та інші підрозділи, що належать до відомства ОК Південь, знищили ще й танк та п’ять автівок.

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Разом із ворожою технікою особовий склад армії РФ скоротився на 13 військових.

Нині російські загарбники намагаються стримувати українські війська, вдаючись до обстрілів позицій та контрбатарейної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь