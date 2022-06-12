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Факти / Україна

Українські захисники авіаударами знищили три склади РФ у Херсонській області

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Реактивні винищувачі_військові літаки
Фото: Depositphotos

Упродовж доби авіація Повітряних сил на Півдні України завдала трьох авіаційних ударів по складах боєприпасів та скупченню техніки Росії.

Завдяки зусиллям українських захисників три польові склади боєприпасів РФ у Херсонській області вдалося знищити.

Водночас ракетно-артилерійські та інші підрозділи, що належать до відомства ОК Південь, знищили ще й танк та п’ять автівок.

Зараз дивляться

Разом із ворожою технікою особовий склад армії РФ скоротився на 13 військових.

Нині російські загарбники намагаються стримувати українські війська, вдаючись до обстрілів позицій та контрбатарейної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

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