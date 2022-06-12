Июнь, 12 в 14:30

В Херсонской области оккупационные власти организовали “празднование дня России”. Россияне заманивали пенсионеров прийти на так называемый праздник, вручая пакеты с едой.

Об этом сообщил депутат областного совета, советник главы областной военной администрации Сергей Хлань в эфире одного из телеканалов.

По его словам, оккупационные власти сгоняли людей на “праздник”, где выступали коллаборант экс-мер Херсона Владимир Сальдо, коллаборант, руководитель херсонской оккупационной администрации Александр Кобец.

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— Людей, пенсионеров, они согнали только тем, что обещали выдавать продуктовые наборы. Они такой инструмент сделали: сначала довели до голодомора, а потом приходите, а мы вам дадим пакетик еды, — говорит Хлань.

Он утверждает, что именно так РФ организует пропагандистские картинки. В течение трех месяцев они доводили Херсонщину до катастрофы, люди живут на грани выживания – нет пищи, медикаментов.

Кроме того, глава областного совета Александр Самойленко также сообщил, что местные жители проигнорировали “празднование” России.

– Более позорного стыда Россия не могла себе представить. Там херсонцев 30 или 40 человек. Даже если бы учесть тех, кто ходит на все праздники, несмотря на их политический окрас, их должно быть больше. Просто невозможно привить мертвое дерево к живому, – сказал он.

Отметим, что на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, московские наемники начали выдавать российские паспорта местным жителям. Но украинцы не хотят их брать и упорно ждут, когда украинские защитники освободят регионы от россиян.

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Источник: Прямой, Суспільне

Фото: Главное управление разведки