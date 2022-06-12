Червень, 12 в 14:30

На Херсонщині окупаційна влада організувала “святкування дня Росії”. Росіяни заманювали пенсіонерів прийти на так зване свято, вручаючи пакети з їжею.

Про це повідомив депутат обласної ради, радник голови обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, окупаційна влада зганяла людей на “свято”, де виступали колаборант ексмер Херсона Володимир Сальдо, колаборант, керівник херсонської окупаційної адміністрації Олександр Кобець.

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– Людей, пенсіонерів, вони зігнали лише тим, що обіцяли видавати продуктові набори.Вони такий інструмент зробили: спочатку довели до голодомору, а тоді – приходьте, а ми вам дамо пакетик їжі, – каже Хлань.

Він стверджує, що саме так РФ організовує пропагандистські картинки. Протягом трьох місяців вони доводили Херсонщину до катастрофи, люди живуть на межі виживання – немає їжі, немає медикаментів.

Крім того, голова обласної ради Олександр Самойленко також повідомив, що місцеві жителі проігнорували “святкування” Росії.

– Більш ганебного сорому Росія не могла собі уявити. Там херсонців є 30 чи 40 людей. Навіть якби врахувати тих, хто ходить на всі свята, не зважаючи на їх політичний окрас, їх мало б бути більше. Просто неможливо прищепити мертве дерево до живого, – сказав він.

Зазначимо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей московські найманці почали видавати російські паспорти місцевим жителям. Але українці не хочуть їх брати та вперто чекають, коли українські захисники звільнять регіони від росіян.

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Джерело: Прямий, Суспільне

Фото: Головне управління розвідки