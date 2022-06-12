Июнь, 12 в 7:57

Украинские защитники отбили атаки российских военных сразу около трех населенных пунктов на Бахмутском направлении.

Так, Вооруженные силы Украины отразили наступление РФ в районе поселка Врубовка Луганской области.

Получил решительный отпор и вынужден был отойти враг во время наступления в сторону Николаевки.

Сейчас смотрят

Успешно отразили ВСУ штурм россиян и в районе Васильевки.

– Российские оккупанты, понеся потери, отошли на ранее занятые позиции, – отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

В течение суток российские захватчики обстреливали позиции украинских военных из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Камышеваха, Горское, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское.

Кроме того, вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.