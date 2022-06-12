ВСУ отразили атаки россиян около трех населенных пунктов на Востоке
Украинские защитники отбили атаки российских военных сразу около трех населенных пунктов на Бахмутском направлении.
Так, Вооруженные силы Украины отразили наступление РФ в районе поселка Врубовка Луганской области.
Получил решительный отпор и вынужден был отойти враг во время наступления в сторону Николаевки.
Успешно отразили ВСУ штурм россиян и в районе Васильевки.
– Российские оккупанты, понеся потери, отошли на ранее занятые позиции, – отмечают в Генеральном штабе ВСУ.
В течение суток российские захватчики обстреливали позиции украинских военных из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Камышеваха, Горское, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское.
Кроме того, вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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