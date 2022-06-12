ЗСУ відбили атаки росіян біля трьох населених пунктів на Сході
Українські захисники відбили атаки російських військових одразу біля трьох населених пунктів на Бахмутському напрямку.
Так, Збройні сили України відбили наступ РФ у районі селища Врубівка Луганської області.
Отримав рішучу відсіч та був змушений відійти ворог під час наступу в бік Миколаївки.
Успішно відбили ЗСУ штурм росіян у районі Василівки.
– Російські окупанти, зазнавши втрат, відійшли на раніше зайняті позиції, – зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.
Упродовж доби російські загарбники обстрілювали позиції українських військових із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське.
Крім того, ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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