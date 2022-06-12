ЗСУ відбили атаки росіян біля трьох населених пунктів на Сході

Червень, 12 в 7:57

Українські захисники відбили атаки російських військових одразу біля трьох населених пунктів на Бахмутському напрямку.

Так, Збройні сили України відбили наступ РФ у районі селища Врубівка Луганської області.

Отримав рішучу відсіч та був змушений відійти ворог під час наступу в бік Миколаївки.

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Успішно відбили ЗСУ штурм росіян у районі Василівки.

– Російські окупанти, зазнавши втрат, відійшли на раніше зайняті позиції, – зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

Упродовж доби російські загарбники обстрілювали позиції українських військових із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське.

Крім того, ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 109-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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