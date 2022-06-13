Противостояние на уровне артиллерийских дуэлей: ВСУ на юге уничтожили российские танки и БМП
На южном фронте армия РФ продолжает обустройство и укрепление рубежей обороны, но активных наступательных действий не ведет.
Об этом сообщило оперативное командование Юг. По их данным, противостояние преимущественно происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия.
В течение 12 июня украинские защитники с воздуха нанесли три мощных удара по позициям российского войска. ВСУ также попали в скопление врага и состав боеприпасов.
Подтвержденные потери армии РФ – 2️2️ российские военные, три танка Т-62, два БМП и три единицы автомобильной техники.
Российские захватчики еще раз обстреляли 152-мм снарядами пригород Николаева.
— Разрушая здания, разрывая поля, враг продолжает давить на Николаевщину, создавая впечатление своего присутствия, чтобы скрыть существенные уступки по территории области, — говорят в командовании.
В акватории Черного моря в полной боевой готовности четыре ракетных корабля, одна подводная лодка и три больших десантных корабля.
На 11 июня российская армия потеряла более 1,4 тыс. танков и 32 тыс. военных с личного состава во время полномасштабной войны против Украины.
Источник: ОК Юг
Фото: Генштаб ВСУ