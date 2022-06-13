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Факты / Украина

Противостояние на уровне артиллерийских дуэлей: ВСУ на юге уничтожили российские танки и БМП

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Противостояние на уровне артиллерийских дуэлей: ВСУ на юге уничтожили российские танки и БМП

На южном фронте армия РФ продолжает обустройство и укрепление рубежей обороны, но активных наступательных действий не ведет.

Об этом сообщило оперативное командование Юг. По их данным, противостояние преимущественно происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия.

В течение 12 июня украинские защитники с воздуха нанесли три мощных удара по позициям российского войска. ВСУ также попали в скопление врага и состав боеприпасов.

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— Разрушая здания, разрывая поля, враг продолжает давить на Николаевщину, создавая впечатление своего присутствия, чтобы скрыть существенные уступки по территории области, — говорят в командовании.

В акватории Черного моря в полной боевой готовности четыре ракетных корабля, одна подводная лодка и три больших десантных корабля.

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На 11 июня российская армия потеряла более 1,4 тыс. танков и 32 тыс. военных с личного состава во время полномасштабной войны против Украины.

Источник: ОК Юг

Фото: Генштаб ВСУ

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