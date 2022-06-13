Червень, 13 в 7:20

На південному фронті армія РФ продовжує облаштування й укріплення рубежів оборони, але активних наступальних дій не веде.

Про це повідомило оперативне командування Південь. За їхніми даними, протистояння переважно відбувається на рівні артилерійських дуелей. Задіяно важку ствольну і реактивну артилерію.

Натомість протягом 12 червня українські захисники з повітря завдали три потужних удари по позиціях російського війська. ЗСУ також влучили в скупчення ворога та склад боєприпасів.

Зараз дивляться

Підтверджені втрати армії РФ – 2️2️ російські військові, три танки Т-62, два БМП та три одиниці автомобільної техніки.

Російські загарбники вкотре обстріляли 152-мм снарядами передмістя Миколаєва.

– Руйнуючи будівлі, розриваючи поля, ворог продовжує тиснути на Миколаївщину, створюючи враження своєї присутності, щоб приховати суттєві поступки територією області, – кажуть у командуванні.

В акваторії Чорного моря в повній бойовій готовності чотири ракетні кораблі, один підводний човен та три великі десантні кораблі.

На 11 червня російська армія втратила понад 1,4 тис. танків та 32 тис. військових з особового вкладу під час повномасштабної війни проти України.

Джерело: ОК Південь

Фото: Генштаб ЗСУ