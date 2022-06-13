Июнь, 13 в 6:37

На Донбассе российские оккупанты пытаются окружить Лисичанск, но совершают ошибки и терпят неудачи во время штурма.

Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW). По их данным, враг разрушил два моста через Северский Донец, в то время как следовало стремиться захватить их.

– Россияне продолжают наземный штурм Северодонецка и его окрестностей под прикрытием сильного артиллерийского огня. В то же время, по состоянию на 12 июня они так и не установили полный контроль над городом, — отметили эксперты.

Кроме того, оккупанты провели безуспешные штурмовые операции во Врубовке и Николаевке.

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Аналитики ISW считают, что россияне, вероятно, рассчитывают, что смогут прорваться либо в районе Тошковки, либо из Попасной на север, а затем окружить Лисичанск или атаковать его с западного берега Северского Донца.

Однако очередная попытка войск России атаковать Тошковку оказалась безуспешной. Захватчики ведут массированный обстрел Лисичанска.

— Российские войска должны стремиться захватить мосты, а не разрушать их, поскольку у них есть проблемы с форсированием реки Северский Донец. Возможно, они надеются заблокировать украинских защитников в Северодонецке, отрезав им путь к отступлению, но кажется маловероятным, что выгода от захвата относительно небольшого числа военных ВСУ выше затрат на создание переправы, — добавили аналитики.

Также враг предпринимал на Харьковском направлении безуспешные попытки продвижения на Довгенькое, Долину и Мазановку между Изюмом и Славянском.

Полномасштабная война в Украине длится уже 110-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW

Фото: Минобороны Украины