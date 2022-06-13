Июнь, 13 в 16:45

Вблизи села Мироцкое (Бучанский район Киевской области) обнаружено еще одно массовое захоронение мирных жителей, жестоко замученных и расстрелянных российскими оккупантами.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. По его словам, массовое захоронение расстрелянных людей нашли сегодня на позициях рашистов.

В могиле обнаружены тела семи граждан, которых оккупанты пытали, а затем застрелили. Многим жертвам российские военные преступники связали руки и прострелили колени.

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– 7 гражданских россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову. Это массовое захоронение расстрелянных мирных жителей было обнаружено сегодня на позициях солдат РФ рядом с селом Мироцкое Бучанского района. У многих жертв были связаны руки и прострелены колени, – отметил Небитов.

Он уточнил, что правоохранители сейчас работают над идентификацией тел погибших.

Небитов подчеркнул, что оккупанты обязательно должны ответить за очередное садистское преступление в Киевской области, а также за разрушение украинских городов и поселков.

Связанные руки и простреленные колени: под Киевом обнаружили еще одно захоронение жертв РФ / 3 фотографии

Следует отметить, что в конце апреля в селе Мироцкое обнаружили яму с телами троих мужчин, которых солдаты РФ пытали, а затем жестоко убили.

По состоянию на 3 июня сообщалось, что в Киевской области правоохранители обнаружили тела 1 314 местных жителей, убитых войсками РФ во время оккупации области.

Источник: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов