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Факты / Украина

Связанные руки и простреленные колени: под Киевом обнаружили еще одно захоронение жертв РФ

Юлия Соколова, редактор ленты
Жертви РФ на Київщині

Вблизи села Мироцкое (Бучанский район Киевской области) обнаружено еще одно массовое захоронение мирных жителей, жестоко замученных и расстрелянных российскими оккупантами.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. По его словам, массовое захоронение расстрелянных людей нашли сегодня на позициях рашистов.

В могиле обнаружены тела семи граждан, которых оккупанты пытали, а затем застрелили. Многим жертвам российские военные преступники связали руки и прострелили колени.

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– 7 гражданских россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову. Это массовое захоронение расстрелянных мирных жителей было обнаружено сегодня на позициях солдат РФ рядом с селом Мироцкое Бучанского района. У многих жертв были связаны руки и прострелены колени, – отметил Небитов.

Он уточнил, что правоохранители сейчас работают над идентификацией тел погибших.

Небитов подчеркнул, что оккупанты обязательно должны ответить за очередное садистское преступление в Киевской области, а также за разрушение украинских городов и поселков.

Связанные руки и простреленные колени: под Киевом обнаружили еще одно захоронение жертв РФ / 3 фотографии

Следует отметить, что в конце апреля в селе Мироцкое обнаружили яму с телами троих мужчин, которых солдаты РФ пытали, а затем жестоко убили.

По состоянию на 3 июня сообщалось, что в Киевской области правоохранители обнаружили тела 1 314 местных жителей, убитых войсками РФ во время оккупации области.

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Источник: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

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