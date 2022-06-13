Червень, 13 в 16:45

Поблизу села Мироцьке (Бучанський район Київської області) виявлено ще одне масове поховання мирних жителів, жорстоко закатованих та розстріляних російськими окупантами.

Про це поінформував начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. За його словами, масове захоронення розстріляних людей знайшли сьогодні на позиціях рашистів.

У могилі знайдено тіла семи громадян, яких окупанти катували, а згодом застрелили. Багатьом жертвам російські воєнні злочинці зв’язали руки та прострілили коліна.

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– Сімох цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову. Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на позиціях солдатів РФ поряд із селом Мироцьке Бучанського району. У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна, – зазначив Нєбитов.

Він уточнив, що правоохоронці зараз працюють над ідентифікацією тіл загиблих.

Нєбитов наголосив, що окупанти обов’язково мають відповісти за черговий садистський злочин у Київській області, а також за руйнування українських міст і селищ.

Зв’язані руки та простріляні коліна: під Києвом виявили ще одне поховання жертв РФ / 3 фотографии

Варто зазначити, що наприкінці квітня в селі Мироцьке виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати РФ мордували, а потім жорстоко вбили.

Станом на 3 червня повідомлялося, що на Київщині правоохоронці знайшли тіла 1 314 місцевих жителів, убитих військами РФ під час окупації області.

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Джерело: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов