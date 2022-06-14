Россияне пытаются закрепиться в центре Северодонецка – Генштаб ВСУ
14 июня российские военные пытаются закрепиться в центральной части Северодонецка Луганской области.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке.
Сейчас оккупанты предпринимают штурмовые действия при поддержке артиллерии.
Кроме того, российские захватчики усиливают группировку на Северодонецком направлении.
По данным украинской стороны, россияне переместили в район населенных пунктов Кременная – Рубежное в две батальонные тактические группы.
Перегруппируют свои войска оккупанты и в Лиманском направлении.
После этого военные РФ хотят развить наступление в направлениях населенных пунктов Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Сергей Гайдай