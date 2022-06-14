Июнь, 14 в 7:08

14 июня российские военные пытаются закрепиться в центральной части Северодонецка Луганской области.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке.

Сейчас оккупанты предпринимают штурмовые действия при поддержке артиллерии.

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Кроме того, российские захватчики усиливают группировку на Северодонецком направлении.

По данным украинской стороны, россияне переместили в район населенных пунктов Кременная – Рубежное в две батальонные тактические группы.

Перегруппируют свои войска оккупанты и в Лиманском направлении.

После этого военные РФ хотят развить наступление в направлениях населенных пунктов Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай