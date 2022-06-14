Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Россияне пытаются закрепиться в центре Северодонецка – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Россияне пытаются закрепиться в центре Северодонецка – Генштаб ВСУ

14 июня российские военные пытаются закрепиться в центральной части Северодонецка Луганской области.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке.

Сейчас оккупанты предпринимают штурмовые действия при поддержке артиллерии.

Сейчас смотрят

Кроме того, российские захватчики усиливают группировку на Северодонецком направлении.

По данным украинской стороны, россияне переместили в район населенных пунктов Кременная – Рубежное в две батальонные тактические группы.

Перегруппируют свои войска оккупанты и в Лиманском направлении.

После этого военные РФ хотят развить наступление в направлениях населенных пунктов Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Сергей Гайдай

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка