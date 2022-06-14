Росіяни намагаються закріпитися в центрі Сєвєродонецька – Генштаб ЗСУ
14 червня російські військові намагаються закріпитися у центральній частині Сєвєродонецька Луганської області.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зведенні.
Нині окупанти вдаються до штурмових дій за підтримки артилерії.
Крім того, російські загарбники посилюють угруповання на Сєвєродонецькому напрямку.
За даними української сторони, росіяни перемістили в район населених пунктів Кремінна – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп.
Перегруповують свої війська окупанти й на Лиманському напрямку.
Після цього військові РФ хочуть розвинути наступ у напрямках населених пунктів Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Сергій Гайдай