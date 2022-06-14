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Факти / Україна

Росіяни намагаються закріпитися в центрі Сєвєродонецька – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Росіяни намагаються закріпитися в центрі Сєвєродонецька – Генштаб ЗСУ

14 червня російські військові намагаються закріпитися у центральній частині Сєвєродонецька Луганської області.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зведенні.

Нині окупанти вдаються до штурмових дій за підтримки артилерії.

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Крім того, російські загарбники посилюють угруповання на Сєвєродонецькому напрямку.

За даними української сторони, росіяни перемістили в район населених пунктів Кремінна – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп.

Перегруповують свої війська окупанти й на Лиманському напрямку.

Після цього військові РФ хочуть розвинути наступ у напрямках населених пунктів Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай

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