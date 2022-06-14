Июнь, 14 в 12:04

В Запорожской области состоялась очередная операция по обмену телами погибших военнослужащих. Украина вернула тела еще 64 защитников Азовстали.

Как сообщили в Минреинтеграции, операция проводилась при сотрудничестве самого министерства, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины, Генштаба ВСУ и других силовых структур.

Между тем,процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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8 июня на линии фронта в Запорожской области произошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле 50 на 50. Из 50 тел наших защитников 37 были героическими защитниками Азовстали.

12 июня командир полка Азов (2016-2017) Максим Жорин сообщил, что во время двух обменов телами погибших Украина получила тела 220 защитников Мариуполя, которые находились на заводе Азовсталь.

В Киеве начался процесс идентификации погибших. Для этого может понадобиться несколько месяцев.

Источник: Минреинтеграции

Фото: Минреинтеграции