Червень, 14 в 12:04

У Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла ще 64 захисників Азовсталі.

Як повідомили у Мінреінтеграції, операція проводилась за співпраці самого міністерства, Головного управління розвідки, Служби безпеки України, Генштабу ЗСУ та інших силових структур.

Тим часом процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

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8 червня на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою 50 на 50. З 50 тіл наших захисників 37 були героїчними оборонцями Азовсталі.

12 червня командир полку Азов (2016-2017) Максим Жорін повідомив, що під час двох обмінів тілами загиблих Україна отримала тіла 220 захисників Маріуполя, які перебували на заводі Азовсталь.

У Києві почали процес ідентифікації загиблих. Для цього може знадобитися кілька місяців.

Джерело: Мінреінтеграції

Фото: Мінреінтеграції