Июнь, 12 в 17:14

Во время двух обменов телами погибших Украина получила тела 220 находившихся на заводе Азовсталь защитников Мариуполя. В Киеве начались мероприятия по идентификации погибших.

Об этом сообщил командир полка Азов (2016-2017) Максим Жорин.

– Многие детали говорить не могу, но могу поделиться некоторой информацией. Уже произошло два обмена телами погибших: первый – 160 на 160. Во время второго обмена недавно мы смогли поменять и забрать почти 60 тел, — отметил он.

По словам Жорина, еще почти столько же тел нужно вернуть. Сейчас уже идут процессы, переговоры о дальнейшем обмене и возвращении их домой.

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Кроме того, он уточнил, что среди погибших, кого уже поменяли, примерно треть – это военные полка Азов.

Есть погибшие бойцы из всех подразделений: морская пехота, полиция, СБУ, пограничники. Это можно понять из одежды и шевронов, но чтобы идентифицировать персонально каждого защитника, может потребоваться несколько месяцев.

Жорин добавил, что переговоры будут продолжаться до тех пор, пока Украина не вернет всех погибших защитников.

Напомним, что 9 июня в Киев привезли тела еще 58 погибших защитников металлургического завода Азовсталь. Из них четыре могут быть бойцами полка Азов.

Источник: Максим Жорин

Фото: полк Азов