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Факты / Украина / Общество

В Украину вернули тела 50 погибших героев, среди них – 37 защитников Азовстали

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Обмін полоненими

На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле 50 на 50.

Из 50 наших защитников 37 – героические защитники Азовстали. Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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— Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко. Операция по обмену проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины, — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 7 июня, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 210 тел наших военных. Большинство из них – защитники Азовстали.

По данным Главного управления разведки, каждого из них проводят в последний путь с причитающимися героям почестями.

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