Июнь, 15 в 20:41

Подавляющее большинство украинских пленных, ранее находившихся в Мариупольском гарнизоне, сейчас — на территории Донецкой области.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

– Вы знаете, что есть определенные договоренности. В этом процессе участвует не только наша страна, есть и международные институты, помогающие в этом процессе. Здесь главное не навредить, поэтому многое здесь не надо говорить. Будем ожидать, что те договоренности, которые есть, они обязательно будут выполнены, а все ребята, которые сегодня являются героями и прошли Мариуполь, обязательно вернутся домой живыми и здоровыми. Главное сейчас не сглазить, не сделать лишних шагов, чтобы агрессор не обвинил нас в срыве тех или иных вещей, — сказал он.

У секретаря СНБО спросили, где сейчас находятся украинские защитники Мариуполя.

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— На сегодняшний день есть информация, что они находятся на территории Донецкой области. Количество людей — это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. Поэтому сказать, что все там находятся, мы сегодня точно сказать не можем. Можем сказать, что подавляющее большинство находится на территории Донецкой области, — резюмировал Алексей Данилов.

Напомним, в середине мая была проведена эвакуация нескольких сотен украинских военных с металлургического завода Азовсталь в Мариуполе. Защитников города на Азове вывезли на временно оккупированные территории Донецкой области.