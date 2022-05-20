Могут удерживаться годами: кто такие военнопленные и как их обменивают

Май, 20 в 18:52

С начала полномасштабной войны Украина взяла в плен немало российских солдат. Однако много и наших воинов попали в российский плен.

Факты ICTV рассказывают, на кого распространяется статус военнопленных, и как с ними обязаны обращаться.

Кого называют военнопленными

Термин военнопленный в основном применяется к лицам, которые не просто попали в плен противника, а до этого оказывали определенное вооруженное сопротивление.

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Юрист Иван Либерман отмечает, что люди с таким статусом должны осуществлять профессиональную военную деятельность.

— Военнопленный — это лицо, которое на момент его задержания или добровольной сдачи (в плен. — Ред.) во время военного положения осуществляет профессиональную военную деятельность. То есть, является мобилизованным либо военным, — говорит он.

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Фактически военнопленным может стать любой из всех формирований Вооруженных сил, движений сопротивления и добровольцев каждой из сторон конфликта. Но международное право, в частности Женевская конвенция, определяет еще несколько категорий военнопленных:

лица, сопровождающие Вооруженные силы, но не входящие в их состав (военные корреспонденты, гражданские из экипажа военных самолетов, поставщики и т. д.);

жители неоккупированных территорий, которые берут в руки оружие, чтобы противостоять противнику, и не имеют возможности стать частью регулярных войск (при соблюдении законов и обычаев войны);

члены экипажей торговых судов и гражданских самолетов сторон конфликта, в отношении которых не действуют более благоприятные нормы международного права.

Правила обращения с военнопленными

За многолетнюю историю войн возникла необходимость урегулировать обращение с военнопленными.

Нынешнее международное право устанавливает, что о военнопленных заботится не отдельная воинская часть или лицо, а правительство страны, в плен которой те попали.

Это требует гуманного поведения с любым военнопленным.

— Человек, который своим поведением показал, что сдается, или с момента, как на него направлено оружие, а он не может сопротивляться, считается военнопленным. К нему должно быть гуманное отношение во всех аспектах этого слова: начиная от необходимости предоставления доступа к туалету, заканчивая такими вещами, как предоставление переводчика, адвоката, медицинской помощи, — перечисляет Либерман.

Да, военнопленных могут допрашивать, при необходимости проводить определенные следственные действия, но никаких пыток быть не может.

По словам Либермана, это касается не только нанесения сильного физического ущерба, но и отказа в какой-либо необходимости. Например, еде или оказании медицинской помощи.

– Нормами международного права также запрещено не применять определенные вещи к военнопленным. К примеру, отказать человеку в ночное время в одеяле. Есть возможность, но нет желания – тоже запрещено. То есть, военнопленные должны быть обеспечены всеми вещами первой необходимости при условии, что такая возможность есть, — разъясняет юрист.

Как обменивают пленных

Конечно, надлежащее содержание и опека над военнопленными требует немалых затрат, поэтому рано или поздно стороны должны согласиться на обмен.

Его формат сторонам следует определять согласно документам международного права. Он осуществляется по договоренности между сторонами. По желанию обеих сторон можно провести и обмен всех на всех.

Политолог Игорь Рейтерович констатирует, что сейчас Украина готова к любому формату обмена. Проблема только в том, к чему готова в нынешних реалиях Россия.

— Украина готова, и она не раз об этом говорила, обменять всех на всех. Главная задача — вернуть всех наших, и отдать всех россиян, находящихся в украинском плену. Предыдущие три официально подтвержденных обмена свидетельствуют о том, что вопрос не в позиции Украины, а в позиции РФ. Если исходить из обнародованных российских военных документов, то в РФ отношение к попавшим в плен россиянам напоминает отношение советского военного руководства к пленным в 1941-1942 годах… Что они чуть ли не предатели, — говорит Рейтерович.

Либерман отмечает, что в обмене пленными нет ни одного определенного срока, согласно как международному, так национальному законодательству. То есть при желании стороны могут содержать таких лиц хоть годами.

Также ни одна из сторон не обязана возвращать пленных, но тогда должна как-то обосновать задержание.

— Обязательного (обмена. – Ред.) нет. Есть только с согласия сторон. Другими словами, если две или более сторон между собой согласовали осуществление обмена, то он осуществляется. С формальной точки зрения не установлено предельное время, которое человек может находиться (в плену. – Ред.). Однако нормы международного и национального права указывают, что человек не может быть удержан без соответствующей санкции суда, – рассказывает юрист.

Впрочем, во время военного положения могут действовать определенные военные инстанции, которые хотя бы временно будут обосновывать удержание военнопленных.

Могут ли обменивать осужденных военнопленных

Особой категорией для Украины являются российские пленные, совершавшие военные преступления на территории нашего государства.

Мы начали первый судебный процесс над одним из российских военных. Потенциально ему грозит пожизненное заключение за нарушение законов и обычаев войны. А точнее, убийство невооруженного человека.

С одной стороны, Украина должна привлечь к ответственности всех виновных в зверствах, которые мы видели во многих оккупированных городах нашей страны.

С другой – для государства важна жизнь каждого нашего гражданина, поэтому мы можем пойти даже на то, чтобы обменять осужденных российских военных.

— Мы готовы их обменять, если Россия поднимет этот вопрос. Безусловно, Украина их отдаст после вынесения соответствующих приговоров, и потребует, чтобы эти сроки они отбывали на территории РФ, но мы понимаем, что это маловероятно. Когда мы говорим о преступлениях против человечности, которые совершают российские солдаты, мы должны это подтверждать фактами. Такие процессы и являются этими фактами, – объясняет Рейтерович.

Либерман добавляет, что юридически для обмена осужденных нет никаких препятствий. Все будет зависеть только от политической воли.

То есть, чтобы обе стороны работали над этой процедурой. Несколько обменов свидетельствуют, что Украина заинтересована освобождать своих граждан.

Но насколько успешными будут наши усилия, покажет только время.

Фото: Ирина Венедиктова