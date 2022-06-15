Червень, 15 в 20:41

Наразі переважна більшість українських полонених, що раніше були у Маріупольському гарнізоні, перебувають на території Донецької області.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в етері національного телемарафону.

– Ви знаєте, що є певні домовленості. В цьому процесі бере участь не тільки наша країна, є й міжнародні інституції, які допомагають в цьому процесі. Тут головне не нашкодити, тому багато тут не треба говорити. Будемо чекати, що ті домовленості, які є, вони обов’язково будуть виконані, а усі хлопці і дівчата, які сьогодні є героями і пройшли Маріуполь, обов’язково повернуться додому живі та здорові. Головне зараз не наврочити, не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей, – сказав він.

Секретаря РНБО запитали, де наразі перебувають українські захисники Маріуполя.

Зараз дивляться

– На сьогодні є інформація, що вони перебувають на території Донецької області. Кількість людей – це не 100 та не 200 людей, це набагато більше. Тому сказати, що всі там перебувають, ми на сьогодні точно сказати не можемо. Можемо лише сказати, що переважна більшість перебуває на території Донецької області, – резюмував Олексій Данілов.

Нагадаємо, в середині травня була проведена евакуація кількох сотень українських військових з металургійного заводу Азовсталь у Маріуполі. Оборонців міста на Азові вивезли на тимчасово окуповані території Донецької області.