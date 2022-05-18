Май, 17 в 22:36

Металлургический комбинат Азовсталь в течение многих недель был последним местом в оккупированном Мариуполе, где оборонялись украинские военнослужащие.

Сначала вместе с ними были сотни гражданских, но после того, как в начале мая часть из них были эвакуированы, внимание всего мира сосредоточилось на эвакуации защитников, находившихся на территории завода.

После того, как 16 мая было объявлено о начале операции по спасению украинских защитников, которые находились на заводе Азовсталь в Мариуполе, осталось не до конца непонятным, как будет эвакуироваться, если украинских военных вывозят на оккупированные украинские территории.

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Факты ICTV решили разобраться в хронологии и событиях вокруг спасения Мариупольского гарнизона.

В течение длительного времени находившиеся на территории завода Азовсталь украинские военнослужащие до последнего держали оборону, находясь под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Куда эвакуировали военных и что с ними будет?

Вечером 16 мая Министерство обороны Украины сообщило, что из Азовстали эвакуировались 264 военных, в том числе 53 — с тяжелыми ранениями. Раненых доставили в больницу в оккупированный Новоазовск, а остальных, 211 бойцов, доставили в оккупированную Оленевку.

В тот же вечер о начале операции по спасению военнослужащих объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии российское Минобороны сообщило, что из металлургического комбината вышли 265 украинских военных, которые якобы, по заявлению МО РФ, сдались в плен.

Как Минобороны Украины, так и Владимир Зеленский, пообещали вернуть их в рамках обмена.

– Для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена ​​процедура обмена, – сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В то же время президент Зеленский, говоря о защитниках Азовстали, заявил, что “украинские герои нужны Украине живыми“. Он добавил, что для возвращения украинских военных домой потребуется время, работа и деликатность вместе с дипломатической активностью.

Об обмене пленными говорила и вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, 52 тяжелораненых украинских военных, эвакуированных с Азовстали, после стабилизации их состояния планируется обменять на российских военнопленных.

Примечательно, что стороны не разглашали подробности процесса обмена как 16 мая, так и на следующий день.

Что про эвакуацию с Азовстали говорят в России?

Впрочем, уже 17 мая со стороны России прозвучали неприятные новости. Так, во вторник спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил запретить обмен бойцов из полка Азов, заявив, что они “нацистские преступники” и что их следует судить.

Более того, временно исполняющий обязанности главы фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий предложил сделать исключение из моратория на применение смертной казни в РФ для бойцов полка Азов. Кроме того, Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный Суд России с призывом признать Азов террористической организацией.

В Украине на это 17 мая отреагировала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она заявила, что подобные заявления россиян носят политический характер и рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

– По Госдуме – это политическое заявление, рассчитанное на внутренний рынок и внутренние политические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс (об обмене военных, вывезенных из Азовстали, – Ред.) продолжается, и сама операция по спасению сейчас продолжается, – сказала Анна Маляр во время брифинга 17 мая.

Позже Следственный комитет Российской Федерации заявил, что допросит украинских бойцов, находившихся на комбинате Азовсталь в Мариуполе.

В СК РФ заявили, что следователи установят лица украинских военнослужащих, проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные во время допросов сведения будут сопоставлены с другими данными, имеющимися в материалах российских уголовных дел.

“У них новый приказ — сберечь жизни”

Впоследствии во время брифинга у главы Минобороны Украины Алексея Резникова спросили о ситуации на Азовстали. В ответ он сказал, что “не все так просто”, но главной задачей Украины сегодня остается “сохранить жизнь гарнизона” Мариуполя.

– Благодаря героизму гарнизона Мариуполя удалось оттащить войска российских оккупантов от Киева. Они выполнили свой приказ сдержать группировку 20 тыс. российских захватчиков и не пустить их в Запорожье и дальше в Донбасс. Они все герои, у них сейчас новый приказ сохранить свою жизнь, — заявил министр обороны Резников.

Он добавил, что операция по спасению защитников Мариуполя проходит параллельно с переговорными процессами, в которых принимает участие Международный комитет Красного Креста.

Перед этим, 16 мая, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что гарнизон Мариуполя выполнил поставленную задачу и сковал значительную часть сил врага, что не дало им осуществить наступление в других местах.

— Удерживая позиции на Азовстали, они не позволили противнику опрокинуть группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 тыс. личного состава) на другие направления. Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС, — заявили в Генштабе ВСУ.

Как проходила эвакуация?

Затем в сети начали появляться фото и видео процесса эвакуации украинских военных. Фото публиковали как иностранные издания, так и пророссийские Telegram-каналы.

Под вечер 17 мая издание Reuters со ссылкой на очевидцев заявило, что с Азовстали выехало минимум семь автобусов с украинскими военными, которые, по данным очевидца, не были ранены.

Впоследствии соучредитель полка Азов Андрей Белецкий заявил, что процесс по эвакуации бойцов из Азовстали продолжается. Он добавил, что в настоящее время следует воздержаться от комментариев и оценок процесса эвакуации, поскольку это может нанести ущерб процессу спасения Мариупольского гарнизона.

Фотографии эвакуированных бойцов Мариупольского гарнизона:

Эвакуация Мариупольского гарнизона с Азовстали: что известно на данный момент / 5 фотографий

Поздним вечером 17 мая издание Reuters сообщило, что автобусы с украинскими военными из Азовстали прибыли во временно оккупированную Оленевку в Донецкой области.

Итоги

Таким образом, на данный момент остается не проясненным, сколько именно украинских военнослужащих было эвакуировано с Азовстали, так как цифры Украины и РФ расходятся.

Неизвестно также то, каким образом будет проходить переговорный процесс между сторонами, чтобы освободить мариупольских защитников.

Что понятно точно, так это то что все стороны, как Украина, РФ, так и МККК, активно участвуют в процессе спасения украинских бойцов, хотя Россия остается единственной стороной, от которой исходит угроза жизни военнослужащим, героически защищавших Мариуполь.

Источники: Генеральный штаб ВСУ, Анна Маляр, Офис президента, Андрей Билецкий, PavlovskyNews, Reuters