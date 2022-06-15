Июнь, 15 в 10:57

Российские военные могут закрепиться на территории и вокруг завода Азот в Северодонецке Луганской области.

Такую версию на 112-й день полномасштабной войны России против Украины выдвинули представители разведки Министерства обороны Великобритании.

В свою очередь, добавляют в оборонном ведомстве, украинских военных могут спасти укрытия завода, где в настоящее время, кроме представителей Вооруженных сил Украины, находятся несколько сотен мирных жителей.

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– Такое развитие событий, вероятно, будет временно мешать России перебрасывать сосредоточенные в областном центре подразделения к выполнению других задач, – предполагают в британской разведке.

В то же время в разведывательном ведомстве добавляют, что Россия в начале вторжения вряд ли предполагала, что встретит такое мощное сопротивление и будет настолько медленно и изнурительно продвигаться.

За более чем месяц тяжелых боев, констатируют в Минобороны Великобритании, российские военные взяли под контроль большую часть Северодонецка.

Российская тактика ведения войны в городах, предполагающая интенсивное применение артиллерии, нанесла значительный ущерб всему городу.

Как отметил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в комментарии ведущему Свободы слова на ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона 15 июня, посчитать, сколько сейчас в городе находится гражданских, не представляется возможным.

До начала острой фазы уличных боев в областном центре находились около 10 тыс. человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 112-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Луганская ОВА