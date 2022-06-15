Ракетные удары по западу Украины и проверка логистики в армии: что происходит на 112-й день войны (онлайн)
Президент Владимир Зеленский инициировал проверку логистики в армии, потому что: “Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом”, — сказал он.
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