Июнь, 14 в 23:59

Президент Владимир Зеленский инициировал проверку логистики в армии, потому что: “Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом”, — сказал он.

Силы ПВО сбили российские ракеты в Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской.

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