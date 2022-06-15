Британська розвідка спрогнозувала, з якими складнощами стикнеться РФ у Сєвєродонецьку

Червень, 15 в 10:57

Російські військові можуть закріпися на території та довкола заводу Азот у Сєвєродонецьку Луганської області.

Таку версію на 112-ий день повномасштабної війни Росії проти України висунули представники розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Натомість, додають в оборонному відомстві, українських військових можуть врятувати укриття заводу, де нині, крім представників Збройних сил України, перебувають кілька сотень мирних жителів.

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– Такий розвиток подій, імовірно, тимчасово заважатиме Росії перекидати зосереджені в обласному центрі підрозділи до виконання інших завдань, – припускають у британській розвідці.

Водночас у розвідувальному відомстві додають, що Росія на початку вторгнення навряд чи передбачала, що зустріне такий потужний опір і настільки повільно та виснажливо просуватиметься.

За понад місяць важких боїв, констатують у Міноборони Великої Британії, російські військові взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька.

Російська тактика ведення війни в містах, яка передбачає інтенсивне застосування артилерії, завдала значної шкоди всьому місту.

Як наголосив очільник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк у коментарі ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону 15 червня, порахувати, скільки наразі в місті перебуває цивільних, не видається можливим.

До початку гострої фази вуличних боїв в обласному центрі перебувало близько 10 тис. людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 112-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Луганська ОВА