Британська розвідка спрогнозувала, з якими складнощами стикнеться РФ у Сєвєродонецьку
Російські військові можуть закріпися на території та довкола заводу Азот у Сєвєродонецьку Луганської області.
Таку версію на 112-ий день повномасштабної війни Росії проти України висунули представники розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
Натомість, додають в оборонному відомстві, українських військових можуть врятувати укриття заводу, де нині, крім представників Збройних сил України, перебувають кілька сотень мирних жителів.
– Такий розвиток подій, імовірно, тимчасово заважатиме Росії перекидати зосереджені в обласному центрі підрозділи до виконання інших завдань, – припускають у британській розвідці.
Водночас у розвідувальному відомстві додають, що Росія на початку вторгнення навряд чи передбачала, що зустріне такий потужний опір і настільки повільно та виснажливо просуватиметься.
За понад місяць важких боїв, констатують у Міноборони Великої Британії, російські військові взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька.
Російська тактика ведення війни в містах, яка передбачає інтенсивне застосування артилерії, завдала значної шкоди всьому місту.
Як наголосив очільник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк у коментарі ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону 15 червня, порахувати, скільки наразі в місті перебуває цивільних, не видається можливим.
До початку гострої фази вуличних боїв в обласному центрі перебувало близько 10 тис. людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 112-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Луганська ОВА