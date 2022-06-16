Данилов объяснил, почему РФ не будет проводить “референдумы” на оккупированных территориях
Оккупационные власти на временно захваченных Россией украинских территориях преимущественно состоят из россиян, поэтому для Кремля практически нет нужды проводить “референдумы” в этих городах.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.
По его словам, политическое руководство России не будет нуждаться в проведении “референдума” на захваченных территориях, поскольку там на руководящих должностях уже находятся российские марионетки.
– Это классическая форма. Сначала взять помощь предателей, которые согласились на определенный период времени возглавлять органы, но теперь Россия срывает все маски и ставит россиян на управление захваченными территориями. Это еще раз говорит о том, что они не будут, вероятно, проводить “референдумы”, а просто россиян будут назначать на должности, – пояснил Алексей Данилов.
Он добавил, что оккупанты таким образом даже не попытаются легитимизировать присоединение оккупированных территорий, а территории просто будут взяты под контроль Кремля.
Ранее секретарь СНБО заявил, что большинство украинских военных из мариупольского гарнизона находятся на территории Донецкой области.