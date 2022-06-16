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Факты / Украина

Данилов объяснил, почему РФ не будет проводить “референдумы” на оккупированных территориях

Илья Нежигай, редактор ленты
Данилов объяснил, почему РФ не будет проводить “референдумы” на оккупированных территориях
Фото: Офис президента

Оккупационные власти на временно захваченных Россией украинских территориях преимущественно состоят из россиян, поэтому для Кремля практически нет нужды проводить “референдумы” в этих городах.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

По его словам, политическое руководство России не будет нуждаться в проведении “референдума” на захваченных территориях, поскольку там на руководящих должностях уже находятся российские марионетки.

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– Это классическая форма. Сначала взять помощь предателей, которые согласились на определенный период времени возглавлять органы, но теперь Россия срывает все маски и ставит россиян на управление захваченными территориями. Это еще раз говорит о том, что они не будут, вероятно, проводить “референдумы”, а просто россиян будут назначать на должности, – пояснил Алексей Данилов.

Он добавил, что оккупанты таким образом даже не попытаются легитимизировать присоединение оккупированных территорий, а территории просто будут взяты под контроль Кремля.

Ранее секретарь СНБО заявил, что большинство украинских военных из мариупольского гарнизона находятся на территории Донецкой области.

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