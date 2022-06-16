Червень, 15 в 21:10

Окупаційна влада на тимчасово захоплених Росією українських територіях здебільшого складається з росіян, тому для Кремля практично немає потреби проводити “референдуми” у цих містах.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов в етері національного телемарафону.

За його словами, політичне керівництво Росії не матиме потреби проводити “референдуми” на захоплених територіях, оскільки там на керівничих посадах вже перебувають російські маріонетки.

Зараз дивляться

– Це класична форма. Спочатку взяти допомогу тих зрадників, які погодилися на певний період часу очолювати органи, але тепер Росія зриває всі маски та ставить росіян на управління тими територіями, які захоплені. Це ще раз говорить про те, що вони не будуть, ймовірно, проводити “референдуми”, а просто росіян призначатимуть на посади, – пояснив Олексій Данілов.

Він додав, що окупанти таким чином навіть не намагатимуться легітимізувати приєднання окупованих територій, а території просто будуть узяті під контроль Кремля.

Раніше секретар РНБО заявив, що більшість українських військових з маріупольського гарнізону наразі перебувають на території Донецької області.