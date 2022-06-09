Украинцы сопротивляются и оккупантам не удается определить места для проведения “референдумов” — Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинцы на временно оккупированных территориях продолжают сопротивляться врагу.
Об этом она сказала на брифинге в Media Center Ukraine.
По ее словам, россияне и их коллаборанты пытаются определить конкретные места для проведения так называемых референдумов – похожих на проводимые в 2014 году.
— Россия не оставляет этих планов, несмотря на то, что ей пока из этого ничего не удалось сделать, ведь украинцы, вынужденно находящиеся на тех территориях, сопротивляются, — подчеркнула Маляр.
Кроме того, эти временно оккупированные территории посещают представители российских властей, как центральных, так и региональных.
— Они пытаются совершать практические действия по интеграции оккупированных территорий, как это делалось в 2014 году, — пояснила заместитель министра обороны.
Несмотря на то, что на этих территориях усугубляется гуманитарная ситуация, украинцы не сдаются, и оккупантам не удается заручиться поддержкой среди местного населения.
Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются с 1 сентября заставить школы в Херсоне перейти на российские образовательные программы.
Кроме того, в Херсонской области российские оккупанты проводят пропагандистский псевдоопрос.