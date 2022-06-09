Июнь, 09 в 15:18

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинцы на временно оккупированных территориях продолжают сопротивляться врагу.

Об этом она сказала на брифинге в Media Center Ukraine.

По ее словам, россияне и их коллаборанты пытаются определить конкретные места для проведения так называемых референдумов – похожих на проводимые в 2014 году.

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— Россия не оставляет этих планов, несмотря на то, что ей пока из этого ничего не удалось сделать, ведь украинцы, вынужденно находящиеся на тех территориях, сопротивляются, — подчеркнула Маляр.

Кроме того, эти временно оккупированные территории посещают представители российских властей, как центральных, так и региональных.

— Они пытаются совершать практические действия по интеграции оккупированных территорий, как это делалось в 2014 году, — пояснила заместитель министра обороны.

Несмотря на то, что на этих территориях усугубляется гуманитарная ситуация, украинцы не сдаются, и оккупантам не удается заручиться поддержкой среди местного населения.

Ранее сообщалось, что оккупанты пытаются с 1 сентября заставить школы в Херсоне перейти на российские образовательные программы.

Кроме того, в Херсонской области российские оккупанты проводят пропагандистский псевдоопрос.