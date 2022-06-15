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Факты / Украина

Наступление РФ у трассы Бахмут – Лисичанск: эксперты объяснили, чего добиваются россияне

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска стремятся отрезать украинские линии коммуникации с Северодонецком и Лисичанском Луганской области.

Так наступательные действия РФ восточнее Бахмута у трассы Т1302 Бахмут – Лисичанск объясняют эксперты Института изучения войны (ISW).

Аналитики предполагают, что российские военные обстрелами могут препятствовать перемещению украинцев на участках шоссе.

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В то же время в Институте изучения войны заявляют, что РФ готовится к наступлению к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана в направлении Славянска.

Кроме того, добавляют в ISW, регулярные потери личного состава армии во время войны в Украине вынуждают Россию искать варианты для увеличения количества призывников.

Кстати, то, что российские захватчики готовятся к наступлению на Славянск, подтверждает и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 15 июня.

Согласно данным украинской стороны, накануне оккупанты обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Шевелевка, Вернополье, Грушеваха, Новая Павловка и нанесли авиаудар вблизи Гусаровки.

В то же время украинские военные успешно отразили штурм РФ в районах населенных пунктов Богородичное и Долина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 112-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ

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