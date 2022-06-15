Наступ РФ біля траси Бахмут – Лисичанськ: експерти пояснили, чого домагаються росіяни

Червень, 15 в 8:40

Російські війська прагнуть відрізати українські лінії комунікації з Сєвєродонецьком та Лисичанськом Луганської області.

Так наступальні дії РФ на схід від Бахмута біля траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ пояснюють експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що російські військові обстрілами можуть перешкоджати переміщенню українців на ділянках шосе.

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Водночас в Інституті вивчення війни заявляють, що РФ готується до наступу на південний схід від Ізюма та на захід від Лимана в напрямку Слов’янська.

Крім того, додають в ISW, регулярні втрати особового складу армії під час війни в Україні змушують Росію шукати варіанти для збільшення кількості призовників.

До слова, те, що російські загарбники готуються до наступу на Слов’янськ, підтверджує й Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зверненні 15 червня.

За даними української сторони, напередодні окупанти обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка та завдали авіаудару поблизу Гусарівки.

Натомість українські військові успішно відбили штурм РФ у районах населених пунктів Богородичне та Долина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 112-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ