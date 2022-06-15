Июнь, 15 в 12:11

Война России против Украины достигла критической стадии, что может определить дальнейшую ситуацию на фронте.

Представители американской разведки считают, что дальше события могут разворачиваться по трем сценариям.

Первые два прогноза экспертов сходятся к тому, что либо Россия будет постепенно добиваться успехов на основных для нее восточных направлениях, либо боевые действия зайдут в тупик.

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Второй вариант предполагает, что бои будут продолжаться месяцами или годами, что приведет к огромным потерям с обеих сторон.

Как следствие, кризис, который будет медленно нарастать, будет истощать мировую экономику.

Третий сценарий, по убеждению экспертов, маловероятен и скорее напоминает признание желаемого за действительное.

Суть его состоит в том, что президент РФ Владимир Путин пересмотрит свои военные цели и объявит о “победе”.

Пока же американские эксперты опасаются, что РФ может закрепить свои достижения на Востоке и использовать захваченную территорию как плацдарм для дальнейшего продвижения в глубь Украины.

Сейчас, считают они, у россиян лучшие позиции за счет ресурсов.

Однако, поскольку ситуация на линии фронта переросла в бои на истощение с применением артиллерии, обе стороны понесли огромные потери и теперь сталкиваются с потенциальным недостатком живой силы.

– Россия потеряла около трети своих сухопутных сил, однако вовсю будет пытаться достигать каких-либо серьезных достижений без полной мобилизации, потому что такой шаг является политически опасным для Путина, – считают американские специалисты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 112-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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