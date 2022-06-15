Останній – малоймовірний: розвідка США спрогнозувала три сценарії війни

Червень, 15 в 12:11

Війна Росії проти України досягла критичної стадії, яка може визначити подальшу ситуацію на фронті.

Представники американської розвідки вважають, що далі події можуть розгортатися за трьома сценаріями.

Перші два прогнози експертів сходяться до того, що або Росія поступово досягатиме успіхів на основних для неї східних напрямках, або ж бойові дії зайдуть у глухий кут.

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Другий варіант передбачає, що бої точитимуться місяцями чи й роками, що зумовить величезні втрати з обох сторін.

Як наслідок, криза, що поволі наростатиме, виснажуватиме світову економіку.

Третій сценарій, на переконання експертів, є малоймовірним і радше скидається на визнання бажаного за дійсне.

Суть його полягає в тому, що президент РФ Володимир Путін перегляне свої військові цілі й оголосить про “перемогу”.

Поки ж американські експерти побоюються, що РФ може закріпити свої здобутки на Сході та використати захоплену територію як плацдарм для подальшого просування вглиб України.

Нині, вважають вони, росіяни мають кращі позиції за рахунок ресурсів.

Проте, оскільки ситуація на лінії фронту переросла в бої на виснаження із застосуванням артилерії, обидві сторони зазнали величезних втрат і тепер стикаються з потенційною нестачею живої сили.

– Росія втратила близько третини своїх сухопутних сил, однак щосили намагатиметься досягати будь-яких серйозних здобутків без повної мобілізації, бо такий крок є політично небезпечним для Путіна, – вважають американські фахівці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 112-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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