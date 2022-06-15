В Херсоне раздаются взрывы
15 июня в Херсоне слышны взрывы.
Об этом с места происшествия сообщают очевидцы.
Официальных комментариев по поводу ситуации в регионе пока не поступало.
Напомним, что о взрывах в Херсоне сообщали и вчера, 14 июня.
А уже ночью 15 июня оперативное командование Юг сообщило об уничтожении 70 российских военных и более 60 единиц вражеской техники.
В частности, украинская авиация нанесла три удара по скоплению живой силы и военной техники армии РФ в Херсонской области.
Кроме того, защитники Украины ударили ракетами по складам с горючим, районе сосредоточения техники и подавили два командно-наблюдательных пункта россиян.
Полномасштабная война в Украине длится уже 112-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.