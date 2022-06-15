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Факты / Украина

В Херсоне раздаются взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

15 июня в Херсоне слышны взрывы.

Об этом с места происшествия сообщают очевидцы.

Официальных комментариев по поводу ситуации в регионе пока не поступало.

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Напомним, что о взрывах в Херсоне сообщали и вчера, 14 июня.

А уже ночью 15 июня оперативное командование Юг сообщило об уничтожении 70 российских военных и более 60 единиц вражеской техники.

В частности, украинская авиация нанесла три удара по скоплению живой силы и военной техники армии РФ в Херсонской области.

Кроме того, защитники Украины ударили ракетами по складам с горючим, районе сосредоточения техники и подавили два командно-наблюдательных пункта россиян.

Полномасштабная война в Украине длится уже 112-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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