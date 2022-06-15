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Факти / Україна

У Херсоні лунають вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

15 червня в Херсоні чутно вибухи.

Про це з місця події повідомляють очевидці.

Офіційних коментарів щодо ситуації в регіоні поки не надходило.

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Нагадаємо, що про вибухи в Херсоні повідомляли й учора, 14 червня.

А вже вночі 15 червня Оперативне командування Південь повідомило про знищення 70 російських військових та понад 60 одиниць ворожої техніки.

Зокрема, українська авіація завдала трьох ударів по скупченню живої сили та військової техніки армії РФ у Херсонській області.

Крім того, захисники України вдарили ракетами по складах пального, району зосередження техніки й придушили два командно-спостережних пункти росіян.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 112-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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