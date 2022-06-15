Июнь, 15 в 6:51

В течение суток украинская авиация нанесла три удара по скоплению живой силы и военной техники армии РФ в Херсонской области.

Кроме того, защитники Украины ударили ракетами по складам с горючим, району сосредоточения техники и подавили два командно-наблюдательных пункта россиян.

Таким образом украинцы ответили на попытки оккупантов дважды нанести авиационные удары по их позициям.

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Вражеские вертолеты атаковали ВСУ утром и днем ​​14 июня.

В частности, российский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить украинские подразделения в маневрах.

Один из вертолетов подразделение, принадлежащее ведомству Оперативного командования Юг, уничтожило из переносного зенитно-ракетного комплекса.

В течение суток украинские защитники на Юге Украины уничтожили 70 российских военных и более 60 единиц вражеской техники, среди которых:

один вертолет,

одна самоходная пушка Пион,

одна реактивная система залпового огня Град,

три 152-миллиметровые гаубицы,

19 единиц бронированной техники,

33 единицы автомобильной техники,

четыре единицы инженерной техники,

два склада боеприпасов.

В настоящее время российские захватчики на Юге Украины прибегают к контрбатарейной борьбе.

Активные наступательные действия они не ведут, а лишь укрепляют оборонительные рубежи.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 112-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг