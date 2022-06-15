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Факты / Украина

Украинские военные подавили два командных пункта россиян на Юге

Татьяна Забожко, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток украинская авиация нанесла три удара по скоплению живой силы и военной техники армии РФ в Херсонской области.

Кроме того, защитники Украины ударили ракетами по складам с горючим, району сосредоточения техники и подавили два командно-наблюдательных пункта россиян.

Таким образом украинцы ответили на попытки оккупантов дважды нанести авиационные удары по их позициям.

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Вражеские вертолеты атаковали ВСУ утром и днем ​​14 июня.

В частности, российский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить украинские подразделения в маневрах.

Один из вертолетов подразделение, принадлежащее ведомству Оперативного командования Юг, уничтожило из переносного зенитно-ракетного комплекса.

В течение суток украинские защитники на Юге Украины уничтожили 70 российских военных и более 60 единиц вражеской техники, среди которых:

  • один вертолет,
  • одна самоходная пушка Пион,
  • одна реактивная система залпового огня Град,
  • три 152-миллиметровые гаубицы,
  • 19 единиц бронированной техники,
  • 33 единицы автомобильной техники,
  • четыре единицы инженерной техники,
  • два склада боеприпасов.

В настоящее время российские захватчики на Юге Украины прибегают к контрбатарейной борьбе.

Активные наступательные действия они не ведут, а лишь укрепляют оборонительные рубежи.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 112-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

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