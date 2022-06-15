Украинские военные подавили два командных пункта россиян на Юге
В течение суток украинская авиация нанесла три удара по скоплению живой силы и военной техники армии РФ в Херсонской области.
Кроме того, защитники Украины ударили ракетами по складам с горючим, району сосредоточения техники и подавили два командно-наблюдательных пункта россиян.
Таким образом украинцы ответили на попытки оккупантов дважды нанести авиационные удары по их позициям.
Вражеские вертолеты атаковали ВСУ утром и днем 14 июня.
В частности, российский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить украинские подразделения в маневрах.
Один из вертолетов подразделение, принадлежащее ведомству Оперативного командования Юг, уничтожило из переносного зенитно-ракетного комплекса.
В течение суток украинские защитники на Юге Украины уничтожили 70 российских военных и более 60 единиц вражеской техники, среди которых:
- один вертолет,
- одна самоходная пушка Пион,
- одна реактивная система залпового огня Град,
- три 152-миллиметровые гаубицы,
- 19 единиц бронированной техники,
- 33 единицы автомобильной техники,
- четыре единицы инженерной техники,
- два склада боеприпасов.
В настоящее время российские захватчики на Юге Украины прибегают к контрбатарейной борьбе.
Активные наступательные действия они не ведут, а лишь укрепляют оборонительные рубежи.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 112-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг