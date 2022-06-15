Українські військові придушили два командних пункти росіян на Півдні

Червень, 15 в 6:51

Упродовж доби українська авіація завдала трьох ударів по скупченню живої сили та військової техніки армії РФ у Херсонській області.

Крім того, захисники України вдарили ракетами по складах пального, районі зосередження техніки й придушили два командно-спостережних пункти росіян.

Таким чином українці відповіли на спроби росіян двічі завдати авіаційних ударів по їхніх позиціях.

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Ворожі гелікоптери атакували ЗСУ вранці та вдень 14 червня.

Зокрема, російський Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити українські підрозділи в маневрах.

Один із гелікоптерів підрозділ, що належить до відомства Оперативного командування Південь, знищив із переносного зенітно-ракетного комплексу.

Загалом упродовж доби українські захисники на Півдні України знищили 70 російських військових та понад 60 одиниць ворожої техніки, серед яких:

один гелікоптер,

одна самохідна гармата Піон,

одна реактивна система залпового вогню Град,

три 152-міліметрові гаубиці,

19 одиниць броньованої техніки,

33 одиниці автомобільної техніки,

чотири одиниці інженерної техніки,

два склади боєприпасів.

Нині російські загарбники на Півдні України вдаються до контрбатарейної боротьби.

Активних наступальних дій вони не ведуть, а лише укріплюють оборонні рубежі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 112-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь