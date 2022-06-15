Українські військові придушили два командних пункти росіян на Півдні
Упродовж доби українська авіація завдала трьох ударів по скупченню живої сили та військової техніки армії РФ у Херсонській області.
Крім того, захисники України вдарили ракетами по складах пального, районі зосередження техніки й придушили два командно-спостережних пункти росіян.
Таким чином українці відповіли на спроби росіян двічі завдати авіаційних ударів по їхніх позиціях.
Ворожі гелікоптери атакували ЗСУ вранці та вдень 14 червня.
Зокрема, російський Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити українські підрозділи в маневрах.
Один із гелікоптерів підрозділ, що належить до відомства Оперативного командування Південь, знищив із переносного зенітно-ракетного комплексу.
Загалом упродовж доби українські захисники на Півдні України знищили 70 російських військових та понад 60 одиниць ворожої техніки, серед яких:
- один гелікоптер,
- одна самохідна гармата Піон,
- одна реактивна система залпового вогню Град,
- три 152-міліметрові гаубиці,
- 19 одиниць броньованої техніки,
- 33 одиниці автомобільної техніки,
- чотири одиниці інженерної техніки,
- два склади боєприпасів.
Нині російські загарбники на Півдні України вдаються до контрбатарейної боротьби.
Активних наступальних дій вони не ведуть, а лише укріплюють оборонні рубежі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 112-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь