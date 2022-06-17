На Херсонщине оккупанты усилили “фильтрацию” украинцев

Июнь, 17 в 16:10

Российские агрессоры усилили “фильтрацию” украинцев во временно оккупированной Херсонской области. Об этом говорится в заявлении первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

Также эту информацию подтвердили Фактам ICTV местные жители, которых мы не можем называть из соображений безопасности.

– К сожалению, увеличилось количество заявлений о пропавших людях. Есть информация и о проводимых обысках. Это может быть связано с тем, что связь сейчас практически полностью контролируется и администрируется оккупантами, которые, безусловно, стараются максимально отслеживать и выявлять людей, настроенных на активное сопротивление, – рассказал Соболевский.

Он уточнил, что речь идет, в первую очередь, о самом Херсоне. Чиновник призвал херсонцев не забывать использовать VPN и чистить чаты в мессенджерах.

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– Уберите в их настройках создание резервных копий, регулярно чистьте корзину в смартфонах. ВСУ близко, и это заставляет орков сильно нервничать, от чего репрессии становятся все более жестокими. Каждая ваша жизнь – бесценна, берегите себя и своих близких! – призвал Юрий Соболевский.

Фото: Людмила Денисова