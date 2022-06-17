На Херсонщині окупанти посилили “фільтрацію” українців

Червень, 17 в 16:10

Російські агресори посилили “фільтрацію” українців у тимчасово окупованій Херсонській області. Про це йдеться у заяві першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

Також цю інформацію підтвердили Фактам ICTV місцеві жителі, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки.

– На жаль, побільшало заяв про зниклих людей. Є інформація і про обшуки. Це може бути пов’язано з тим, що зв’язок зараз практично повністю контролюється та адмініструється окупантами, які, безумовно, намагаються максимально відслідковувати та виявляти людей, налаштованих на активний опір, – розповів Соболевський.

Він уточнив, що йдеться насамперед про сам Херсон. Чиновник закликав херсонців не забувати використовувати VPN та чистити чати у месенджерах.

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– Заберіть у їхніх налаштуваннях резервні копії, регулярно чистіть кошик у смартфонах. ЗСУ близько, і це змушує орків сильно нервувати, від чого репресії стають все жорстокішими. Кожне ваше життя – безцінне, бережіть себе та своїх близьких! – закликав Юрій Соболевський.

Фото: Людмила Денісова