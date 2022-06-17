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Факты / Украина

Вступление Украины в ЕС: Ермак назвал шаги, которые нужно сделать для переговоров

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
прапори України та ЄС
Фото: Depositphotos

Европейская комиссия приняла рекомендацию Раде предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Украинские политики объяснили, чем важно это решение для Украины и какие шаги нужно сделать, чтобы вступить в ЕС.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, статус кандидата значительно ускорит процесс вхождения Украины во внутренний рынок ЕС, формирование общих энергетических и цифровых рынков, дальнейшей либерализации торговли, сближения в таможенной и транспортной сферах.

— Как страна-кандидат и будущий член Евросоюза Украина готова вносить существенный вклад в стратегическое развитие и укрепление ЕС путем взаимодействия в рамках Европейского зеленого курса, энергетической безопасности, продовольственной стабильности и лучшей совмещенности, — отметил он.

Шмыгаль уверен, что статус кандидата и движение к членству в ЕС поможет Украине в эффективном восстановлении и восстановлении страны в соответствии с европейскими практиками и стандартами.

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В то же время, руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал необходимые шаги, которые должна сделать Украина для начала переговоров о вступлении в ЕС:

  • принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
  • завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;
  • дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в том числе на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП;
  • обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF);
  • принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;
  • должен заработать “антиолигархический” закон;
  • необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
  • необходимо завершить готовящуюся сейчас реформу законодательной базы для национальных меньшинств согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.
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Историческое решение: Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС

Напомним, что 28 февраля Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз по спецпроцедуре.

Источник: Денис Шмыгаль, Андрей Ермак 

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