Июнь, 20 в 21:46

Российские власти угрожают Литве из-за того, что она с 18 июня запретила транзит санкционных товаров через свою территорию в Калининградскую область России.

Этот регион, хотя и является частью РФ, не имеет с ней общей сухопутной границы – он граничит только с Литвой и Польшей, а также омывается Балтийским морем.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис пояснил, что такое решение литовские власти приняли по итогам консультаций с Еврокомиссией.

Сейчас смотрят

Он уточнил, что запрет касается только перевозок по железной дороге, однако именно этот путь был основным для поставок в регион из России.

Отметим, ЕС еще в апреле запретил перевозить товары из санкционного списка по своей территории на фурах РФ и Беларуси.

Вице-президент Калининградской торгово-промышленной палаты Дмитрий Чемакин в комментариях росСМИ отмечал, что теперь объем поставок в Калининградскую область может упасть в четыре раза.

Тем временем губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что под запрет ж/д транзита попадает до 50% номенклатуры грузов, которые ранее поставлялись из России: это в том числе уголь, строительные материалы, металлы, новейшие технологии и многое другое.

Позднее, 20 июня, Алиханов заявил, что РФ якобы нашла способ обойти ограничения: калининградские товары, которые не попали под санкции, хотят перенаправить на ж/д, чтобы освободить паромы под санкционные грузы.

Россия — в ярости и угрожает Литве

В Кремле, реагируя на сложившуюся ситуацию, настаивают, что вопреки введенным на фоне полномасштабного вторжения в Украину санкциям, якобы должно действовать соглашение от 2002 года, согласно которому РФ и ЕС договорились об особой зоне для Калининградской области.

МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и озвучил угрожающий ультиматум: если в ближайшее время транзит не восстановят в полном объеме, Россия “оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов”.

Кроме того, там обвинили литовскую сторону в “провокационных мерах”, которые Москва оценила как “открыто враждебные”, требуя “незамедлительной отмены” ограничений.

Кроме того, губернатор Калининградской области Алиханов пообещал разработать “ответные меры”, которые должны коснуться “транспортного комплекса” стран Балтии.

А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле считают решение Вильнюса “незаконным элементом блокады Калининграда”.

Глава комитета Госдумы по международным делам России Леонид Слуцкий назвал правомерные действия Литвы “цинизмом и лицемерием”. И отметил, что РФ “оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов и своего суверенитета”.

Позднее Россия начала военные учения рядом с Литвой в Калининградской области.

Так, там задействуют ракетные и артиллерийские подразделения и военных Балтийского флота РФ.

РосСМИ отмечают, что в маневрах задействовали около тысячи военных и более сотни единиц боевой и специальной техники артиллерийских и ракетных частей.

Сообщается, что артиллеристы и ракетчики выполнят “несколько сотен огневых задач” с применением РСЗО Град и Ураган, крупнокалиберных пушек Гиацинт, самоходных артиллерийских установок Мста-С, Акация и Гвоздика.

Украина и Евросоюз выступили в поддержку Литвы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, что Москве некого винить в произошедшем, кроме самой себя, и РФ не имеет права угрожать Литве.

Он также приветствовал принципиальную позицию Литвы и выступил с поддержкой литовских друзей.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что попытки Кремля угрожать Литве – это вызов для ЕС и НАТО. Он призвал западных партнеров сохранить устойчивую позицию и не идти на уступки России в вопросах санкций и ограничений транзита грузов из России в Калининград, так как в Кремле уже традиционно воспримут это как слабость.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос о том, не вызовет ли блокировка транзита санкционных товаров в Калининград “новую напряженность” в отношениях с Россией, заявил, что нельзя сравнивать две эти ситуации.

По его словам, то, что происходит в Калининграде, не затронет весь остальной мир, в отличие от полномасштабного вторжения РФ в Украину.