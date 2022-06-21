Червень, 20 в 21:46

Російська влада погрожує Литві через те, що вона з 18 червня заборонила транзит санкційних товарів через свою територію до Калінінграда з Росії.

Цей регіон, хоч і є частиною РФ, не має з нею спільного сухопутного кордону – він межує лише з Литвою та Польщею, а також омивається Балтійським морем.

Міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс пояснив, що таке рішення литовська влада ухвалила за підсумками консультацій із Єврокомісією.

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Він уточнив, що заборона стосується лише перевезень залізницею, проте саме цей шлях був основним для поставок у регіон із Росії.

Зазначимо, що ЄС ще у квітні заборонив перевозити товари із списку санкцій по своїй території на фурах РФ та Білорусі.

Віце-президент Калінінградської торгово-промислової палати Дмитро Чемакін у коментарях росЗМІ зазначав, що тепер обсяг постачання Калінінградської області може впасти вчетверо.

Тим часом, губернатор Калінінградської області Антон Аліханов уточнив, що під заборону залізничного транзиту потрапляє до 50% номенклатури вантажів, які раніше поставлялися з Росії: це, в тому числі, вугілля, будівельні матеріали, метали, новітні технології та багато іншого.

Пізніше 20 червня Аліханов заявив, що РФ нібито знайшла спосіб обійти обмеження: Калінінградські товари, які не потрапили під санкції, хочуть перенаправити на з/д, щоб звільнити пороми під санкційні вантажі.

Росія лютує і погрожує Литві

У Кремлі, реагуючи на ситуацію, що склалася, наполягають, що всупереч введеним на тлі повномасштабного вторгнення в Україну санкціям, нібито має діяти угода від 2002 року, згідно з якою РФ і ЄС домовилися про особливу зону для Калінінградської області.

МЗС РФ викликало тимчасову повірену у справах Литви Віргінію Умбрасене і озвучило загрозливий ультиматум: якщо найближчим часом транзит не відновлять у повному обсязі, Росія “залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів”.

Крім того, там звинуватили литовську сторону у “провокаційних заходах”, які Москва оцінила як “відкрито ворожі”, вимагаючи “негайного скасування” обмежень.

Крім того, губернатор Калінінградської області Аліханов пообіцяв розробити “заходи у відповідь”, які повинні торкнутися “транспортного комплексу” країн Балтії.

А прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що у Кремлі вважають рішення Вільнюса “незаконним елементом блокади Калінінграда”.

Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Росії Леонід Слуцький наголосив, що правомірні дії Литви це “цинізм і лицемірство” і зазначив, що РФ “залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів та свого суверенітету”.

Пізніше Росія розпочала військові навчання поруч із Литвою у Калінінградській області.

Так, там задіють ракетні та артилерійські підрозділи та військових Балтійського флоту РФ.

РосЗМІ зазначають, що у маневрах задіяли близько тисячі військових та понад сотню одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.

Повідомляється, що артилеристи та ракетники виконають “кілька сотень вогневих завдань” із застосуванням РСЗВ Град та Ураган, великокаліберних гармат Гіацинт, самохідних артилерійських установок Мста-С, Акація та Гвоздика.

Україна та Євросоюз виступили у підтримку Литви

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Москві нема кого звинувачувати у тому, що сталось, крім самої себе, і РФ не має права погрожувати Литві.

Він також привітав принципову позицію Литви та виступив із підтримкою в бік литовських друзів.

Глава офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що спроби Кремля погрожувати Литві – це виклик для ЄС та НАТО. Він закликав західних партнерів зберегти стійку позицію і не йти на поступки Росії у питаннях санкцій та обмежень транзиту вантажів із Росії до Калінінграда, оскільки в Кремлі вже традиційно сприймуть це як слабкість.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, відповідаючи на питання про те, чи не викличе блокування транзиту санкційних товарів до Калінінграда “нову напруженість” у відносинах з Росією, заявив, що не можна порівнювати ці дві ситуації.

За його словами, те, що відбувається в Калінінграді, не торкнеться решти світу, на відміну від повномасштабного вторгнення РФ в Україну.