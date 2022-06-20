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Факты / Украина

По вышкам Бойко в Черном море нанесли ракетный удар — Гончаренко

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
По вышкам Бойко в Черном море нанесли ракетный удар — Гончаренко
Фото: Depositphotos

Украинские военные якобы нанесли удар по так называемым вышкам Бойко, которые в 2014 году захватили российские оккупанты.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Заметим, что 20 июня издание Думская со ссылкой на собственные источники писало о взрывах на острове Змеиный и возникшем позже.

Также о взрывах на Змеином сообщал Гончаренко. Но позже он добавил, что ракетный удар нанесли именно по так называемым вышкам Бойко, что, по словам нардепа, немного помешало газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян.

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Официального подтверждения удара от Генерального штаба или Минобороны Украины пока не было. Оборонные ведомства не комментируют информацию. Поэтому говорить, что это именно ВСУ нанесли удар по вышкам Бойко, нельзя.

Об ударе по буровым платформам Черноморнефтегаза сообщил только российский ставленник, так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

В то же время не исключено, что оккупанты могли сами нанести удар и обвинить в этом ВСУ, как они это делают, самостоятельно обстреливая оккупированные с 2014 года территории, в частности Донецк.

Так называемые вышки Бойко (две буровые установки) в марте 2014 захватили российские оккупанты. Буровые платформы расположены в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма.

Российские оккупанты использовали их не только для добычи газа в Черном море, но и для разведки.

Название вышки Бойко скважины получили из-за того, что Минэнергетики, которое занималось покупкой одной из установок в 2011 году, возглавлял Юрий Бойко.

Покупку называли скандальной из-за того, что якобы установку купили вдвое дороже цены производителя.

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