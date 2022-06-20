Червень, 20 в 16:31

Українські військові начебто завдали удару по так званих вишках Бойка, які у 2014 році захопили російські окупанти.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Зауважимо, що 20 червня видання Думська з посиланням на власні джерела писало про вибухи на острові Зміїний та пожежу, яка виникла пізніше.

Також про вибухи на Зміїному повідомляв Гончаренко. Але пізніше він додав, що ракетний удар завдали саме по так званих вишках Бойка, що, за словами нардепа, дещо завадило газовидобуванню в українському Чорному морі з боку росіян.

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Офіційного підтвердження удару від Генерального штабу або Міноборони України поки що не було. Оборонні відомства не коментують інформацію. Тому говорити, що це саме ЗСУ завдали удару по вишках Бойка, не можна.

Про удар по бурових платформах Чорноморнафтогазу повідомив лише російський ставленик, так званий глава анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Водночас не виключено, що окупанти могли самі завдати удару і звинуватити у цьому ЗСУ, як вони це роблять, самостійно обстрілюючи окуповані з 2014 року території, зокрема Донецьк.

Так звані вишки Бойка (дві бурові установки) у березні 2014 року захопили російські окупанти. Бурові платформи розташовані за 100 км від Одеси та 150 км від Криму.

Російські окупанти використовували їх не тільки для видобутку газу в Чорному морі, але й для розвідки.

Назву вишки Бойка свердловини отримали через те, що Міненергетики, яке займалось купівлею однієї з установок у 2011 році, тоді очолював Юрій Бойко.

Купівлю називали скандальною через те, що начебто установку купили вдвічі дорожче від ціни виробника.