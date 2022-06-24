Июнь, 23 в 23:17

Украина и Молдова будут тяжело работать над “домашним заданием”, чтобы выполнить условия, необходимые для перехода к следующей фазе вступления — начала официальных переговоров и последующего вступления в ЕС.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-брифинга по результатам заседания Евросовета.

— Это решающий момент и очень хороший день для Европы. Сегодня я сердечно поздравляю президента (Украины) Зеленского, президента Молдовы Санду и президента (Грузии) Зурабишвили. Эти страны являются частью нашей европейской семьи и никогда не позволят сомневаться в этом. Мое решение только подтверждает это, — сказала она.

По ее словам, решение предоставить трем странам кандидатство в ЕС определяет перспективу вступления в ЕС и прокладывает путь вперед.

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— Я очень рада всем нашим решениям, не может быть лучшего символа надежды для граждан Украины, Молдовы и Грузии в эти неспокойные времена. Конечно, все страны должны сделать домашнюю работу, прежде чем перейти к следующему этапу процесса интеграции. Но я убеждена, что они будут двигаться как можно быстрее и работать как можно усерднее для осуществления необходимых реформ, — сказала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что реформы, необходимые для следующего этапа евроинтеграции, хороши для страны, хороши для демократии и укрепляют конкурентоспособность всех трех стран.

— И, в конечном счете, они хороши для граждан… Я глубоко убеждена, что наше решение, которое мы приняли сегодня, укрепляет нас всех, оно укрепляет Украину, Молдову и Грузию и перед лицом российской агрессии. И укрепляет Европейский Союз. Потому что это еще раз показывает всему миру, что Европейский Союз един и силен перед лицом внешних угроз, — сказала она.

Вечером 23 июня Евросовет ЕС решил предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Источник: EU NEAR