Июнь, 23 в 21:21

Сегодня, 23 июня, в Брюсселе 27 стран-членов Европейского Союза официально поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом рассказывают Факты ICTV.

Поздравления Украине и Молдове уже высказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая подчеркнула, что сегодня – удачный день для Европы, и назвала Украину, Молдову и Грузию частью европейской семьи.

– Это решение укрепляет всех нас. Оно укрепляет Украину, Молдову и Грузию перед лицом российского империализма. И это укрепляет ЕС. Потому что это еще раз показывает миру, что мы едины и сильны перед внешними угрозами, – написала президент ЕК у себя в Twitter.

Today is a good day for Europe. Сейчас смотрят Congratulations to President @ZelenskyyUA President @Sandumaiamd and Prime Minister @GharibashviliGe Your countries are part of our European family. And today’s historic decision by Leaders confirms that. pic.twitter.com/lAkv8Bq5fs — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022

Тем временем глава Европейского совета Шарль Мишель отметил у себя в Twitter, что решение предоставить Украине и Молдове статус стран-кандидатов – это решающий шаг на пути членства в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, искренне приветствовал принятие этого решения и назвал его уникальным и историческим моментом в отношениях Украины и Европейского Союза. Отдельно он поблагодарил Шарля Мишеля и Урсулу фон дер Ляйен за поддержку.

– Будущее Украины – в ЕС, – подчеркнул глава государства.

Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах ???????? та ????????. Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

На встрече послов ЕС в понедельник, 20 июня, никто не выступил против такого решения. Также 23 июня Европарламент одобрил резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС. За проголосовало 529 депутатов, 45 – против.

Получение статуса кандидата означает, что наша страна сейчас в шаге от вступления в Евросоюз.

Однако, как отмечают в Еврокомиссии, Украине предстоит провести еще ряд реформ, в частности, в судебной системе и в борьбе с коррупцией, чтобы стать полноправными членами евросообщества.

Кроме того, от Украины ожидают важные изменения по укреплению права частной собственности и рынка труда. Также мы должны удерживать стабильные макроэкономические показатели даже после войны.

Какие условия нужно выполнить Украине, чтобы не потерять статус кандидата в ЕС:

разработать и ввести законодательство по отбору судей Конституционного Суда, в частности, процесс предварительного отбора согласно рекомендациям Венецианской комиссии;

завершить проверку добродетели Этическим советом кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

бороться с коррупцией на всех уровнях; назначить нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора НАБУ;

обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF); принять комплексный план реформирования всего правоохранительного сектора Украины;

принять антиолигархический закон;

провести реформу законодательства относительно национальных меньшинств, согласно рекомендациям Венецианской комиссии;

принять закон о СМИ, который согласовывает законодательство Украины с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и предоставляет полномочия независимому регулятору СМИ.

Другие кандидаты в члены ЕС

Сейчас кроме Украины есть пять кандидатов в члены Европейского Союза:

Албания (получила кандидатство в 2014, начало переговоров в 2020),

Северная Македония (кандидатство в 2005, начало переговоров в 2020),

Черногория (кандидатство в 2010, начало переговоров в 2012),

Сербия (кандидатство в 2012, начало переговоров в 2014),

Турция (кандидатство в 1999 году, начало переговоров в 2005 году, которые были заморожены в свете ситуации с правами человека в стране).

Справка

Европейский Союз был основан Маастрихским договором в 1992 году, который вступил в силу в следующем году. Союз предусматривал создание единого экономического пространства, обеспечивающего свободное перемещение товаров, услуг и финансов.

Помимо товаров свободное передвижение получают и граждане страны ЕС, которые могут жить в любой стране Союза.

Единственной валютой Евросоюза является евро, используемый в 19 странах ЕС.

Ряд отраслей подчиняется общим стандартам Евросоюза, введенным государствами-членами, как, например, безопасность пищевых продуктов, сельское хозяйство и трудовые права.

При этом беднейшие регионы Евросоюза получат гранты на развитие экономики государств-членов ЕС.

Напомним, что 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. В высшем исполнительном органе Евросоюза заявили, что наше государство значительно продвинулось в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств.

Идею предоставления Украине статуса кандидата поддержали многие мировые политики, в частности: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что его страна поддержит предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.