Сегодня, 23 июня, в Брюсселе 27 стран-членов Европейского Союза официально поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом рассказывают Факты ICTV.

Поздравления Украине и Молдове уже высказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая подчеркнула, что сегодня – удачный день для Европы, и назвала Украину, Молдову и Грузию частью европейской семьи.

Today is a good day for Europe.

Congratulations to President @ZelenskyyUA President @Sandumaiamd and Prime Minister @GharibashviliGe

Your countries are part of our European family.

And today’s historic decision by Leaders confirms that. pic.twitter.com/lAkv8Bq5fs

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022