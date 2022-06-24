Украина получила статус кандидата в ЕС
Сегодня, 23 июня, в Брюсселе 27 стран-членов Европейского Союза официально поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом рассказывают Факты ICTV.
Поздравления Украине и Молдове уже высказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая подчеркнула, что сегодня – удачный день для Европы, и назвала Украину, Молдову и Грузию частью европейской семьи.
– Это решение укрепляет всех нас. Оно укрепляет Украину, Молдову и Грузию перед лицом российского империализма. И это укрепляет ЕС. Потому что это еще раз показывает миру, что мы едины и сильны перед внешними угрозами, – написала президент ЕК у себя в Twitter.
Today is a good day for Europe.Сейчас смотрят
Congratulations to President @ZelenskyyUA President @Sandumaiamd and Prime Minister @GharibashviliGe
Your countries are part of our European family.
And today’s historic decision by Leaders confirms that. pic.twitter.com/lAkv8Bq5fs
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022
Тем временем глава Европейского совета Шарль Мишель отметил у себя в Twitter, что решение предоставить Украине и Молдове статус стран-кандидатов – это решающий шаг на пути членства в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, искренне приветствовал принятие этого решения и назвал его уникальным и историческим моментом в отношениях Украины и Европейского Союза. Отдельно он поблагодарил Шарля Мишеля и Урсулу фон дер Ляйен за поддержку.
– Будущее Украины – в ЕС, – подчеркнул глава государства.
Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах ???????? та ????????. Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022
На встрече послов ЕС в понедельник, 20 июня, никто не выступил против такого решения. Также 23 июня Европарламент одобрил резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС. За проголосовало 529 депутатов, 45 – против.
Получение статуса кандидата означает, что наша страна сейчас в шаге от вступления в Евросоюз.
Однако, как отмечают в Еврокомиссии, Украине предстоит провести еще ряд реформ, в частности, в судебной системе и в борьбе с коррупцией, чтобы стать полноправными членами евросообщества.
Кроме того, от Украины ожидают важные изменения по укреплению права частной собственности и рынка труда. Также мы должны удерживать стабильные макроэкономические показатели даже после войны.
Какие условия нужно выполнить Украине, чтобы не потерять статус кандидата в ЕС:
- разработать и ввести законодательство по отбору судей Конституционного Суда, в частности, процесс предварительного отбора согласно рекомендациям Венецианской комиссии;
- завершить проверку добродетели Этическим советом кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- бороться с коррупцией на всех уровнях; назначить нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора НАБУ;
- обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF); принять комплексный план реформирования всего правоохранительного сектора Украины;
- принять антиолигархический закон;
- провести реформу законодательства относительно национальных меньшинств, согласно рекомендациям Венецианской комиссии;
- принять закон о СМИ, который согласовывает законодательство Украины с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и предоставляет полномочия независимому регулятору СМИ.
Другие кандидаты в члены ЕС
Сейчас кроме Украины есть пять кандидатов в члены Европейского Союза:
- Албания (получила кандидатство в 2014, начало переговоров в 2020),
- Северная Македония (кандидатство в 2005, начало переговоров в 2020),
- Черногория (кандидатство в 2010, начало переговоров в 2012),
- Сербия (кандидатство в 2012, начало переговоров в 2014),
- Турция (кандидатство в 1999 году, начало переговоров в 2005 году, которые были заморожены в свете ситуации с правами человека в стране).
Справка
Европейский Союз был основан Маастрихским договором в 1992 году, который вступил в силу в следующем году. Союз предусматривал создание единого экономического пространства, обеспечивающего свободное перемещение товаров, услуг и финансов.
Помимо товаров свободное передвижение получают и граждане страны ЕС, которые могут жить в любой стране Союза.
Единственной валютой Евросоюза является евро, используемый в 19 странах ЕС.
Ряд отраслей подчиняется общим стандартам Евросоюза, введенным государствами-членами, как, например, безопасность пищевых продуктов, сельское хозяйство и трудовые права.
При этом беднейшие регионы Евросоюза получат гранты на развитие экономики государств-членов ЕС.
Напомним, что 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. В высшем исполнительном органе Евросоюза заявили, что наше государство значительно продвинулось в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств.
Идею предоставления Украине статуса кандидата поддержали многие мировые политики, в частности: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.
Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что его страна поддержит предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.