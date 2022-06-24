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Факты / Україна

Если РФ захватит Северодонецк, люди на заводе Азот станут заложниками оккупантов — Гайдай

Илья Нежигай, редактор ленты
Если РФ захватит Северодонецк, люди на заводе Азот станут заложниками оккупантов — Гайдай

Захватническая армия РФ бросила все свои силы, чтобы оккупировать всю Луганскую область в ближайшее время. Бои продолжаются по всем направлениям.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— В Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения, не исключаем возможности ухода на новые более укрепленные позиции, — заявил Сергей Гайдай.

Он отметил, что при возможной оккупации Северодонецка те жители города, которые скрываются в укрытиях завода Азот, станут заложниками россиян и будут выход только на оккупированную часть Луганщины.

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– На недавно оккупированных территориях армия России уже начала так называемую фильтрацию. Охотятся за людьми, причастными к военному делу, в поле зрения также родственники таких категорий людей. Мужчин заставляют идти воевать против Украины, — рассказал глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай добавил, что Лисичанск под плотными обстрелами войск РФ.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в настоящее время главными целями российских оккупантов являются четыре украинских города — Северодонецк, Лисичанск, Краматорск и Славянск.

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Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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