Если РФ захватит Северодонецк, люди на заводе Азот станут заложниками оккупантов — Гайдай
Захватническая армия РФ бросила все свои силы, чтобы оккупировать всю Луганскую область в ближайшее время. Бои продолжаются по всем направлениям.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
— В Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения, не исключаем возможности ухода на новые более укрепленные позиции, — заявил Сергей Гайдай.
Он отметил, что при возможной оккупации Северодонецка те жители города, которые скрываются в укрытиях завода Азот, станут заложниками россиян и будут выход только на оккупированную часть Луганщины.
– На недавно оккупированных территориях армия России уже начала так называемую фильтрацию. Охотятся за людьми, причастными к военному делу, в поле зрения также родственники таких категорий людей. Мужчин заставляют идти воевать против Украины, — рассказал глава Луганской ОВА.
Сергей Гайдай добавил, что Лисичанск под плотными обстрелами войск РФ.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в настоящее время главными целями российских оккупантов являются четыре украинских города — Северодонецк, Лисичанск, Краматорск и Славянск.
Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай