Июнь, 23 в 21:19

Захватническая армия РФ бросила все свои силы, чтобы оккупировать всю Луганскую область в ближайшее время. Бои продолжаются по всем направлениям.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— В Северодонецкой промзоне уже разрушены многие защитные сооружения, не исключаем возможности ухода на новые более укрепленные позиции, — заявил Сергей Гайдай.

Он отметил, что при возможной оккупации Северодонецка те жители города, которые скрываются в укрытиях завода Азот, станут заложниками россиян и будут выход только на оккупированную часть Луганщины.

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– На недавно оккупированных территориях армия России уже начала так называемую фильтрацию. Охотятся за людьми, причастными к военному делу, в поле зрения также родственники таких категорий людей. Мужчин заставляют идти воевать против Украины, — рассказал глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай добавил, что Лисичанск под плотными обстрелами войск РФ.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в настоящее время главными целями российских оккупантов являются четыре украинских города — Северодонецк, Лисичанск, Краматорск и Славянск.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай