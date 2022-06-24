Червень, 23 в 21:19

Загарбницька армія РФ кинула усі свої сили, щоб окупувати усю Луганську область найближчим часом. Бої тривають по всіх напрямках.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– У Сєвєродонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд, не виключаємо можливості відходу на нові більш укріплені позиції, — заявив Сергій Гайдай.

Він зазначив, що при можливій окупації Сєвєродонецька, ті мешканці міста, що переховуються в укриттях заводу Азот, стануть заручниками росіян і матимуть вихід лише на окуповану частину Луганщини.

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– На нещодавно окупованих територіях армія Росії вже розпочала так звану фільтрацію. Полюють за людьми, причетними до військової справи, в полі зору також родичі таких категорій людей. Чоловіків змушують йти воювати проти України, — розповів очільник Луганської ОВА.

Сергій Гайдай додав, що Лисичанськ під щільними обстрілами військ РФ.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що наразі головними цілями російських окупантів є чотири українських міста – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Краматорськ та Слов’янськ

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай