Якщо РФ захопить Сєвєродонецьк, люди на заводі Азот стануть заручниками окупантів – Гайдай
Загарбницька армія РФ кинула усі свої сили, щоб окупувати усю Луганську область найближчим часом. Бої тривають по всіх напрямках.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– У Сєвєродонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд, не виключаємо можливості відходу на нові більш укріплені позиції, — заявив Сергій Гайдай.
Він зазначив, що при можливій окупації Сєвєродонецька, ті мешканці міста, що переховуються в укриттях заводу Азот, стануть заручниками росіян і матимуть вихід лише на окуповану частину Луганщини.
– На нещодавно окупованих територіях армія Росії вже розпочала так звану фільтрацію. Полюють за людьми, причетними до військової справи, в полі зору також родичі таких категорій людей. Чоловіків змушують йти воювати проти України, — розповів очільник Луганської ОВА.
Сергій Гайдай додав, що Лисичанськ під щільними обстрілами військ РФ.
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що наразі головними цілями російських окупантів є чотири українських міста – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Краматорськ та Слов’янськ
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай